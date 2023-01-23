Втрати українців становлять понад 100 тис. військових – норвезький генерал

За оцінками, оприлюдненими головнокомандувачем армії Норвегії, Росія на сьогоднішній день втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні, тоді як цифра для українців становить 100 000 військових і 30 000 загиблих серед цивільних.

“Втрати росіян починають наближатися до 180 000 убитих або поранених солдатів”, – сказав начальник оборонного відомства Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв’ю TV2, не уточнюючи, як були підраховані ці цифри.

«Українські втрати, ймовірно, становлять понад 100 тисяч загиблих і поранених. Крім того, близько 30 тисяч мирних жителів України загинули в цій жахливій війні», — сказав норвезький генерал.

Незважаючи на значні втрати, “Росія здатна продовжувати (цю війну) протягом досить тривалого часу”, – сказав Крістофферсен, вказуючи на мобілізаційні можливості Москви та виробництво зброї, передає Голос Америки.

«Найбільше хвилює те, чи зможе Україна утримати російську авіацію від участі у війні», — сказав він, додавши, що поки це вдається «завдяки українській протиповітряній обороні».

Більшість російських ударів за останні місяці були завдані ракетами великої дальності.

Норвезький генерал також закликав до швидкої поставки в Україну бойових танків, що поки що стримується переважно Німеччиною.

“Якщо вони збираються йти в наступ взимку, їм (українцям) це потрібно швидко”, – додав Крістофферсен.

Попри наполегливі заклики України та кількох європейських країн, Берлін відмовився поставити Києву свої танки Leopard.

Ці важкі танки є на озброєнні кількох інших європейських держав, включаючи Норвегію, але теоретично їхня поставка в Україну залежить від дозволу Німеччини.