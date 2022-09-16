Політика

Втрати росіян перевищили 54 тис. особового складу

16 Вересня 2022 09:52
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Генштаб ЗСУ оновив дані втрат російських військ в Україні з початку широкомасштабного вторгнення.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2199 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1302 (+7) од,
  • РСЗВ – 312 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 168 (+1) од,
  • літаків – 250 (+0) од,
  • гелікоптерів – 216 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 233 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 121 (+1).


Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.


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