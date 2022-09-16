Політика

Втрати росіян перевищили 54 тис. особового складу Генштаб ЗСУ оновив дані втрат російських військ в Україні з початку широкомасштабного вторгнення. Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2199 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,

артилерійських систем – 1302 (+7) од,

РСЗВ – 312 (+1) од,

засоби ППО ‒ 168 (+1) од,

літаків – 250 (+0) од,

гелікоптерів – 216 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилаті ракети ‒ 233 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 121 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал