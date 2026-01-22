Втрати армії РФ з початку вторгнення перевищили 1,23 млн осіб — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про загальні бойові втрати російських військ у війні проти України. Станом на 22 січня 2026 року вони перевищили 1,23 мільйона осіб.

За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 січня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 230 810 осіб особового складу, з них 1 070 — за минулу добу.

Також знищено 11 596 танків, 23 943 бойові броньовані машини, 36 516 артилерійських систем та 1 623 реактивні системи залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони втрачено 1 282 одиниці.

Крім того, російські війська втратили 434 літаки, 347 гелікоптерів, 112 828 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 4 190 крилатих ракет. Також знищено 28 кораблів і катерів та два підводні човни.

Втрати автомобільної техніки й автоцистерн становлять 75 416 одиниць. Дані уточнюються.