1 жовтня 2022 року російські війська в місті Лиман Донецької області відступили перед наступом українських військ. Ймовірно, Лиман захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів.

Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян, повідомляє розвідка Британії.

В оперативному плані Лиман важливий, оскільки він контролює ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

Відхід Росії з Лимана також є серйозною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який Росія нібито мала на меті «звільнити» та намагалася незаконно анексувати. Виведення призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.

Подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на старше командування.

Вчора Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького остаточно звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області.