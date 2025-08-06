Втрачені через війну водійські документи тепер відновлюватимуть безкоштовно

Уряд дозволив безкоштовне відновлення водійських документів для громадян, які втратили їх через російські обстріли.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, громадяни, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, звільняються від оплати за виготовлення нового водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспорту. Платити за пластикові бланки також не потрібно.

Як отримати документи:

Постраждалий має звернутися до слідчого і отримати документ про свій статус як потерпілої особи.

З цим документом потрібно прийти до будь-якого сервісного центру МВС — стаціонарного або мобільного.

Адміністратор оформить звернення і видасть нові документи без жодної оплати.

Клименко додав, що наступним кроком стане безкоштовне і термінове відновлення ID-документів. Наразі над цим уже працюють.