Вторгнення Росії вивело з ладу майже всю вітроенергетику України

Згідно з новою доповіддю ООН, вторгнення Росії вивело з ладу майже всі потужності вітрової енергетики в Україні, пише Bloomberg.

За даними агенції, станом на червень 90% потужностей вітроелектростанцій і 30% потужностей сонячних електростанцій в країні не працювали.

Серед 17 країн регіону (мова йде про країни Центральної Азії, Кавказу та в Південно-Східній і Східній Європи, включаючи Росію, Україну, Албанію та Казахстан) Україна за останній час досягла найбільших успіхів у сонячній та вітровій енергетиці, додавши 8,3 гігават (ГВт) потужності з 2017 по 2021 рік. Ділянки, які постраждали від вторгнення Росії, становлять чверть загальної потужності вітру блоку та п’яту частину його сонячної енергії.

“Хоча війна заважає зростанню в короткостроковій перспективі, вона також виявляє потенціал внутрішнього сонячного та вітрового виробництва для забезпечення енергетичної незалежності. До групи із 17 країн входять чотири країни (Білорусь, Вірменія, Молдова та Грузія), які наразі залежать від імпорту на 70% споживання енергії. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Україна імпортує більшість викопного палива: 83% нафти, 50% вугілля та 33% природного газу”, – пише Bloomberg.

«Зростання відновлюваної енергетики в регіоні до 2021 року було зумовлено в основному сприятливою політикою та падінням вартості технологій відновлюваної енергії», — сказав Рана Адіб, виконавчий директор REN21 у релізі, що супроводжує звіт ООН. «Але зараз енергетична безпека стоїть на першому плані».

У регіоні є зростання, на якому можна розвиватися. У період з 2017 по 2021 рік було встановлено 21 ГВт відновлюваних потужностей, що становить 106 ГВт. (Для порівняння, станом на 2021 рік у регіоні EMEA було приблизно 473 ГВт вітрових і сонячних потужностей, згідно з Bloomberg New Energy Finance). Але інвестиції залишаються повільними, і створення відновлюваної енергії є лише частиною проблеми.

У звіті зазначається, що регіон також відстає у покращенні енергоефективності будівель і розширенні варіантів екологічно чистого транспорту, що може сприяти досягненню енергетичної незалежності. Станом на 2020 рік в Україні була найвища частка електротранспорту серед блоку – лише 2,5%.

«Російське вторгнення в Україну та його побічний вплив на сусідні країни підриває виробництво відновлюваної енергії в короткостроковій перспективі», — сказав Адіб. «У той же час, це пролило нове світло на переваги швидкого енергетичного переходу та може призвести до сплеску відновлюваних джерел енергії в регіоні».