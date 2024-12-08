Політика

Втеча Асада: нові деталі авіаоперації Москви в Сирії
8 Грудня 2024 19:54
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гур, сірія
Володимир Путін зустрічається з президентом Сирії Башаром Асадом у Сочі, Росія. 20 листопада 2017 року / Фото Sputnik

Втеча сирійського диктатора Башара Асада з Дамаска супроводжувалася суперечливими повідомленнями про зникнення з радарів літака Іл-76Т, на борту якого перебував Асад. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, це могло бути навмисно організоване зникнення сигналу для приховування операції евакуації, яку здійснювала росія.

Російська сторона, як зазначає розвідка, поширювала дезінформацію про ймовірне збиття чи авіакатастрофу літака, щоб відволікти увагу від фактичного порятунку Асада та його найближчого оточення. Ймовірно, екіпаж літака діяв за інструкціями росіян, виконуючи політ під їхнім керівництвом.

Панічна втеча російського командування

Ситуація російського контингенту в Сирії залишається критичною, заявили в ГУР. Після втрати контролю над Дамаском російські війська терміново вивозять залишки озброєння, техніки та особового складу. Для цього залучено додаткові кораблі Балтійського флоту.

Особливо показовою стала евакуація російського військового керівництва. Генерал Олександр Чайко, який лише тиждень очолював угруповання російських військ у Сирії, покинув країну слідом за своїм попередником Сергієм Кісєльом.

Росія втратила контроль

На думку української розвідки, ці події демонструють катастрофічний стан справ Москви в Сирії. Втрата ключових позицій та поспішна евакуація військових і союзників вказують на завершення багаторічної підтримки Асада, яка стала черговим провалом Кремля на міжнародній арені.


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