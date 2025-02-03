Встановлено особу страченого захисника України

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов прокоментував дані про обезголовлення українського військового.

Він послався на фотографії з російських інформаційних ресурсів, на яких, за його словами, зображена відсічена голова українського військовослужбовця.

«Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей», – повідомив він.

Добросердов додав, що Офіс генерального прокурора поінформували про факт «грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора». Він закликав утриматися від поширення неперевірених даних і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

«З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій», – додав уповноважений.