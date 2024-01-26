Всі країни ЄС погодили допомогу Україні на €50 млрд – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що попередньо всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму для України на €50 млрд Ukraine Facility та очікує, що 1 на затвердження програми вже 1 лютого.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду в п’ятницю, передає “Європейська правда” з посиланням на “Інтерфакс-Україна”

“1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму”.

Таким чином, прем’єр очікує, що цього року ЄС зможе надати Україні фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

Крім того, за його словами, адміністрація президента США Джозефа Байдена має намір надати Україні цього року $11,8 млрд бюджетної підтримки. “Очікуємо на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом”, – підкреслив Шмигаль.