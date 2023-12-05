Політика

Всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримає власне житло — Зеленський

5 Грудня 2023 19:15
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Президент Володимир Зеленський оголосив, що всі, хто від початку повномасштабної війни отримав звання Героя України, отримають власне житло.

Про це він сказав під час виступу 5 грудня.

З початку повномасштабного вторгнення таке звання отримали щонайменше 360 людей. 210 із них нагороджені посмертно. Зеленський запевнив, що держава подбає про кожного з них.

«І про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну […] Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає Батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву, за все те, що вони зробили», — сказав Зеленський.

Він вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони України, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих Героїв. Зокрема, сьогодні, 5 грудня, їх отримали 12 військових та 9 родин полеглих захисників. Сертифікати на отримання квартир вручатимуть і надалі.


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