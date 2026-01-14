На Волині посадовець ТЦК за 3000 доларів знімав ухилянтів з розшуку

У Волинській області викрили виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК та СП, який за гроші вносив зміни в облік військовозобов’язаних.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, посадовець за хабарі знімав чоловіків з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації.

Реклама

Реклама

Одному із “клієнтів” офіцер пообіцяв зняти його з розшуку за 3 тисячі доларів. Хабар зловмисник планував отримати у два етапи. Під час першої передачі посадовець отримав 1,5 тисячі доларів. Під час одержання другої частини коштів правоохоронці його затримали.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

“Наразі триває досудове розслідування. Проводять обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також перевіряють інші можливі факти одержання неправомірної вигоди та причетність до них інших посадових осіб”, – зазначили в ДБР.

Слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.