На Львівщині стріляли в автомобіль ТЦК: нападник втік

У селищі Рудно на Львівщині вранці 14 січня сталася стрілянина по службовому автомобілю ТЦК. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак мікроавтобус військовослужбовців зазнав пошкоджень.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого поїхав з місця.

“Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника”, – йдеться в повідомленні поліції.

Розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.