Кличко: ситуація в столиці після атак є найскладнішою за чотири роки війни

У Києві відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі всіх міських департаментів, служб, заступників голови КМДА та керівників районів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, ситуація в столиці залишається вкрай складною і має безпрецедентний масштаб за весь час повномасштабної війни. Під час засідання обговорюють найгостріші проблеми та подальші дії для стабілізації ситуації і допомоги мешканцям, а також конкретні завдання для кожної служби і департаменту.

Станом на сьогодні в Києві близько 400 багатоповерхових будинків залишаються без опалення. Це частина з понад шести тисяч будинків, у яких після масованої атаки 9 січня було відсутнє теплопостачання. Частині цих будинків тепло планують подати вже до вечора.

Комунальні служби працюють цілодобово, ремонтуючи пошкоджену ворожими ударами інфраструктуру, щоб якнайшвидше повернути мешканцям необхідні послуги. За словами мера, ситуація з теплопостачанням на правому березі міста вже більш стабільна, тоді як на лівому березі вона залишається складнішою.

Найбільш проблемною залишається ситуація з електропостачанням, від якого залежить робота всієї комунальної інфраструктури. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень електроенергії, погодинні графіки не застосовуються.

За інформацією компанії ДТЕК, мешканці столиці мають світло в середньому близько трьох годин, тоді як без електропостачання можуть залишатися до десяти годин і більше. Час відключень може змінюватися через аварійний режим роботи пошкодженої енергосистеми, погодні умови та перевантаження мереж.

Віталій Кличко наголосив, що аварійні відключення триватимуть і про це необхідно говорити відверто, щоб мешканці розуміли реальний стан справ.