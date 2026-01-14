Новий міністр енергетики Шмигаль пообіцяв прискорити вихід з енергетичної кризи

Новопризначений міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що його ключовим завданням на посаді стане якнайшвидше проходження гострої фази енергетичної кризи, спричиненої постійними атаками Росії на енергетичну інфраструктуру.

У дописі в соцмережах Шмигаль зазначив, що Україна вже четверту зиму поспіль веде виснажливу боротьбу за світло і тепло, тоді як Росія щодня намагається зруйнувати енергосистему та спровокувати гуманітарну катастрофу. Він підкреслив, що для нього є особливою відповідальністю очолити Міністерство енергетики та одночасно взяти на себе повноваження першого віцепрем’єр-міністра.

За словами Шмигаля, рішення в енергетичній сфері мають ухвалюватися в пришвидшеному режимі, з посиленням координації між усіма відповідальними структурами, формуванням єдиного плану дій і швидшим розподілом дефіцитних ресурсів.

Міністр визначив три ключові пріоритети своєї роботи. Перший — відновлення. Йдеться про ремонт і відбудову генерації, підстанцій і розподільчих мереж, формування резерву обладнання та потужностей, створення на прифронтових територіях спеціальних енергетичних підрозділів, упровадження доплат для енергетиків і ремонтних бригад, відновлення газовидобутку, газорозподільних станцій і трубопроводів, а також залучення додаткової міжнародної допомоги й підтримку громад, які самостійно не можуть впоратися з цими завданнями.

Другий пріоритет — стійкість енергосистеми. Він передбачає розширення проєктів зі встановлення систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони за участі енергетичних підприємств, продовження будівництва захисних споруд для енергооб’єктів і розвиток децентралізованої генерації.

Третім напрямом Шмигаль назвав модернізацію. Серед запланованих кроків — розробка нових родовищ, залучення інвестицій і державно-приватного партнерства, запуск цифрового застосунку «Єдина платіжка», завершення інтеграції України до європейського енергетичного простору, модернізація ліній електропередач на кордоні з ЄС і розбудова нових інтерконекторів.

На завершення міністр наголосив, що попри складну ситуацію енергосистема продовжує працювати, та подякував енергетикам, комунальникам, інженерам і ремонтним бригадам, які щодня відновлюють світло і тепло для українців.