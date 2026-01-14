Захист неба, дрони і реформа ТЦК: про що говорили Зеленський і новий міністр оборони

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Михайлом Федоровим, під час якої були визначені перші пріоритети роботи Міністерства оборони. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський подякував народним депутатам за підтримку кандидатури Михайла Федорова та наголосив, що ключовим завданням оборонного відомства залишається захист українського неба. За словами президента, вже є конкретні рішення, які мають бути реалізовані у максимально стислі терміни.

Другим пріоритетом президент назвав посилення технологічної складової у координації з військовими для зупинки просування російських окупантів на полі бою та вирішення проблем із забезпеченням фронту. Зокрема, найближчим часом відбудеться аудит фінансування сфери оборони, за підсумками якого міністр представить шляхи закриття наявних дефіцитів. Також готуються рішення для збільшення фінансового забезпечення військових, які перебувають на першій лінії фронту.

Окремо президент повідомив про роботу над системним забезпеченням бойових бригад дронами. Міністерство оборони має запровадити базовий рівень оснащення підрозділів безпілотниками, а також закупівлю спеціалізованих дронів для ураження противника на більшій глибині фронту.

Третім напрямом роботи Міноборони стануть системні рішення проблем, що накопичилися в роботі територіальних центрів комплектування. Зеленський зазначив, що вже ухвалені рішення щодо більш справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, однак необхідні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації. Вони мають забезпечити більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економіки держави.

Президент також анонсував, що найближчим часом міністр оборони представить нову команду Міністерства оборони України.