В Ужгороді після лікування в стоматологічній клініці померла 12-річна дитина

​Правоохоронці Ужгорода встановлюють обставини смерті 12-річної дівчини після лікування у приватній стоматологічній клініці. Справа розслідується за статтями вбивство та неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівником.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За попередньою інформацією, дитина отримала анафілактичний шок після введення їй наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога. 12-річну дівчинку доставили до місцевої лікарні машиною швидкої допомоги з однієї з приватних клінік Ужгорода 5 січня. Відтоді вона протягом дев’яти днів перебувала у стані коми в реанімаційному відділенні.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 КК України (умисне вбивство та невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього).