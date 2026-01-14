        Кримінал

        В Ужгороді після лікування в стоматологічній клініці померла 12-річна дитина

        Галина Шподарева
        14 Січня 2026 14:21
        читать на русском →
        Лікування зубів / Фото ілюстративне: depositphotos
        Лікування зубів / Фото ілюстративне: depositphotos

        ​Правоохоронці Ужгорода встановлюють обставини смерті 12-річної дівчини після лікування у приватній стоматологічній клініці. Справа розслідується за статтями вбивство та неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівником.

        Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

        За попередньою інформацією, дитина отримала анафілактичний шок після введення їй наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога. 12-річну дівчинку доставили до місцевої лікарні машиною швидкої допомоги з однієї з приватних клінік Ужгорода 5 січня. Відтоді вона протягом дев’яти днів перебувала у стані коми в реанімаційному відділенні.

        Реклама
        Реклама

        Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 КК України (умисне вбивство та невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього).

        Слідчі дії у справі смерті дітини в Ужгороді / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини