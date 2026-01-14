        Суспільство

        Рада призначила Федорова на посаду міністра оборони України

        Галина Шподарева
        14 Січня 2026 13:02
        Михайло Федоров / Фото: t.me/fediienko_oleksandr
        Михайло Федоров / Фото: t.me/fediienko_oleksandr

        14 січня Верховна Рада України призначила на посаду міністра оборони Михайла Федорова. “За” проголосували 277 нардепів.

        Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

        Михайло Федоров став четвертим міністром оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ. Напередодні його звільнили з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

        Перед голосуванням Михайло Федоров у своєму виступі зазначив, що має на меті на посаді очільника Міноборони “змінити систему”, зробивши акцент на бюрократії у війську та збоях у забезпеченні фронту. Щодо ТЦК – Федоров пообіцяв аудит та “системне рішення”.

        “Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути”, – зазначив сказав Федоров.


