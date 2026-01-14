Рада призначила Федорова на посаду міністра оборони України

14 січня Верховна Рада України призначила на посаду міністра оборони Михайла Федорова. “За” проголосували 277 нардепів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Михайло Федоров став четвертим міністром оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ. Напередодні його звільнили з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

Перед голосуванням Михайло Федоров у своєму виступі зазначив, що має на меті на посаді очільника Міноборони “змінити систему”, зробивши акцент на бюрократії у війську та збоях у забезпеченні фронту. Щодо ТЦК – Федоров пообіцяв аудит та “системне рішення”.

“Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути”, – зазначив сказав Федоров.