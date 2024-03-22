Суспільство

Всі аспіранти отримують відстрочку від мобілізації

22 Березня 2024 15:42
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мобілізація
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні відбулося чергове засідання Комітету нацбезпеки, де продовжили розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію.

Зокрема Комітет підтримав право на відстрочку від мобілізації аспірантів, незалежно від форми навчання, повідомила повідомила народний депутат Ірина Фріз.

“Комітет продовжив розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання. Розглянуто 260 правок. Зупинилися на правці 2105”, – написала вона у фейсбуці.

Також комітет підтримав поправку щодо надання відстрочки для військовозобов’язаних, які мають дружину/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи, або ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок/кінцівки, кистей рук/кисті, стоп ніг/стопи, а також одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини/дітей.

Крім цього, підтримано правку про надання відстрочки особам, батьки яких мають інвалідність I або II групи, або один з батьків дружини/чоловіка має інвалідність I або II групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати, окрім випадків, коли такі особи є самі інвалідами, потребують постійного догляду або відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

“У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю”, – зазначила Фріз.

Також комітет підтримав надання відстрочки військовозобов’язаним, які є членами сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею, аспірантів бюджетної та комерційної форм навчання.


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