Всеукраїнський радіодиктант 2025: коли і де писати цьогорічний текст “Треба жити!”

Сьогодні, 27 жовтня, до Дня української писемності та мови відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності — масштабний флешмоб, який об’єднує українців у всьому світі. Про це повідомляє Суспільне Культура.

Початок диктанту — об 11:00, у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного: на хвилях «Українського Радіо» та «Радіо Культура», на телеканалі «Суспільне Культура», а також на YouTube-каналі Українського Радіо й у застосунках suspilne.radio та «Дія».

Текст цьогорічного диктанту має назву «Треба жити!». Його авторка — українська письменниця Євгенія Кузнєцова, відома за романами «Спитайте Мієчку», «Драбина» та «Вівці цілі». Читатиме диктант народна артистка України Наталія Сумська.

Реклама

Реклама

Роботи прийматимуть як поштою, так і електронною поштою.

– Паперові листи слід надіслати на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (датою відправлення має бути не пізніше 28 жовтня).

– Електронні версії можна надсилати до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff або .pdf.

Текст диктанту буде оприлюднено 29 жовтня на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура».

Радіодиктант національної єдності започаткували у 2000 році працівники Українського Радіо. Минулого року до нього долучилося понад пів мільйона людей із більш ніж 30 країн світу, які надіслали близько 10 тисяч робіт на перевірку.

День української писемності та мови відзначається 27 жовтня — на вшанування пам’яті Нестора Літописця, одного з творців давньоукраїнської писемності.