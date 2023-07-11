ВР зареєструвала законопроект, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита

Цей законопроєкт ще не внесений на розгляд Верховної Ради.

Про це під час телемарафону повідомив член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець.

“У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, під яким підписалися десятки народних депутатів, про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так би мовити “нульове розмитнення”. Це допоможе їм використовувати авто у власних потребах: чи на фронті, чи повертатитися додому”, – сказав він.