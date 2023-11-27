Спорт

Вперше за 25 років. Українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів

27 Листопада 2023 17:58
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футбол

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним обслужить матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між “Реалом Сосьєдадом” і “Зальцбургом”. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У ролі лайнсменів Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик. Головним суддею на ВАР призначено поляка Томаша Квятковскі.

Матч між “Сосьєдадом” і “Зальцбургом” відбудеться у середу, 29 листопада, в Сан-Себастьяні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Що означає призначення бригади Балакіна на матч ЛЧ

  • Українські судді працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів вперше за 25 років.
  • Востаннє українці судили гру основної частини ЛЧ 16 вересня 1998 року. Тоді на поєдинку в Більбао між “Атлетиком” та “Русенборгом” у ролі головного арбітра працював Василь Мельничук.
  • Це третє призначення бригади Балакіна на матч групового етапу єврокубків у цьому сезоні. Українці вже обслужили два поєдинки Ліги Європи — між “Марселем” та “Брайтоном” і “Маккабі” з Хайфи та “Вільярреалом”.

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