Вперше за 25 років. Українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним обслужить матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між “Реалом Сосьєдадом” і “Зальцбургом”. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
У ролі лайнсменів Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик. Головним суддею на ВАР призначено поляка Томаша Квятковскі.
Матч між “Сосьєдадом” і “Зальцбургом” відбудеться у середу, 29 листопада, в Сан-Себастьяні. Початок — о 22:00 за київським часом.
Що означає призначення бригади Балакіна на матч ЛЧ
- Українські судді працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів вперше за 25 років.
- Востаннє українці судили гру основної частини ЛЧ 16 вересня 1998 року. Тоді на поєдинку в Більбао між “Атлетиком” та “Русенборгом” у ролі головного арбітра працював Василь Мельничук.
- Це третє призначення бригади Балакіна на матч групового етапу єврокубків у цьому сезоні. Українці вже обслужили два поєдинки Ліги Європи — між “Марселем” та “Брайтоном” і “Маккабі” з Хайфи та “Вільярреалом”.