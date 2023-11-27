Вперше за 25 років. Українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним обслужить матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між “Реалом Сосьєдадом” і “Зальцбургом”. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У ролі лайнсменів Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик. Головним суддею на ВАР призначено поляка Томаша Квятковскі.

Матч між “Сосьєдадом” і “Зальцбургом” відбудеться у середу, 29 листопада, в Сан-Себастьяні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Що означає призначення бригади Балакіна на матч ЛЧ