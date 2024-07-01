Політика

Вперше за 20 років Україна відновила на найвищому рівні контакт із Гамбією
1 Липня 2024 21:30
читать на русском →
африка, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гамбією Адамою Берроу.

Як повідомив президент, це перший контакт між державами на найвищому рівні після 20-річної перерви.

Зеленський подякував за присутність Гамбії на Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке. Лідери також обговорили можливі формати взаємодії між Україною та Африкою щодо відновлення миру та забезпечення продовольчої стабільності.

Зеленський наголосив, що “для нас важливо залишатись одним із ключових гарантів продовольчої безпеки для Африки та світу”.

Також ішлося про навчання гамбійських студентів в Україні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
1 Липня 2024 20:12

Готуємо кроки, які змусять Росію втрачати більше логістики та техніки, – Зеленський
1 Липня 2024 17:21

Тищенко майже рік влаштовував перевірки від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії ВР, – “Чесно”
1 Липня 2024 16:50

WSJ: Україну та Росію очікує “смертельне літо”
1 Липня 2024 14:54

Україна має місяць, аби уникнути дефолту, – The Economist
1 Липня 2024 13:29

У Бєлгороді блекаут після атаки дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки