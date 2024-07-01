Вперше за 20 років Україна відновила на найвищому рівні контакт із Гамбією

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гамбією Адамою Берроу.

Як повідомив президент, це перший контакт між державами на найвищому рівні після 20-річної перерви.

Зеленський подякував за присутність Гамбії на Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке. Лідери також обговорили можливі формати взаємодії між Україною та Африкою щодо відновлення миру та забезпечення продовольчої стабільності.

Зеленський наголосив, що “для нас важливо залишатись одним із ключових гарантів продовольчої безпеки для Африки та світу”.

Також ішлося про навчання гамбійських студентів в Україні.