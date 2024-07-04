Суспільство

Вперше в історії  Збройні Сили Канади очолить жінка
4 Липня 2024 11:44
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армія, канада
Джені Каріньян / AFP

Начальником Штабу оборони Канади призначать генерал-лейтенантку Джені Каріньян.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Прем’єр 3 липня оголосив про майбутнє призначення генерал-лейтенантки Дженні Каріньян, яка зараз є начальником відділу професійної поведінки та культури Національної оборони, на посаду начальника штабу оборони. Вона отримає звання генерала та замінить нинішнього начальника штабу оборони генерала Уейна Ейра, який йде у відставку зі Збройних сил Канади (CAF).

“Я вітаю генерал-лейтенантку Дженні Каріньян з майбутнім призначенням. Протягом її кар’єри її виняткові лідерські якості, прагнення до досконалості та відданість службі були величезною цінністю для наших Збройних Сил. Я впевнений, що як новий начальник штабу оборони Канади вона допоможе Канаді стати сильнішою, безпечнішою та готовою долати виклики глобальній безпеці”, — наголосив Трюдо.

Трюдо відзначив, що Каріньян стане першою жінкою в історії країни, яка очолить CAF. Її військова кар’єра на службі в Канаді та канадцях охоплює понад 35 років і включає командування двома бойовими інженерними полками та 2-ю канадською дивізією, де вона керувала понад 10 000 солдатів і очолила кризові операції під час ліквідації наслідків повеней у Квебеку.

У 2008 році Каріньян стала першою жінкою в історії CAF, яка очолила бойовий підрозділ.

Наступного року її направили ​​в Афганістан, також вона служила в Боснії та Герцеговині та Сирії. З 2019 по 2020 рік вона очолювала Місію НАТО в Іраку, допомагаючи зміцнити інститути безпеки Іраку та сили для боротьби з тероризмом і стабілізації країни. У 2021 році вона отримала своє нинішнє звання, і протягом останніх трьох років обіймала посаду начальника відділу професійної поведінки та культури Національної оборони.

Каріньян отримала численні нагороди на знак визнання її самовідданої та виняткової служби, включаючи Медаль за заслуги та Хрест за заслуги.

На своїй новій посаді начальника штабу оборони Каріньян контролюватиме поточні операції CAF у Канаді та в усьому світі, продовжуючи при цьому працювати над створенням інклюзивного середовища для військовослужбовців наших Збройних Сил, відзначив Трюдо.

Раніше CBC News з посиланням на власні джерела повідомляли, що новим начальником Штабу оборони Канади вперше стане жінка. З часу заснування цієї посади у 1964 році її обіймала 21 людина, усі — чоловіки.


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