Вперше в історії України наш плавець виграв золото ЧС на 50 м в/c

У катарському місті Доха, де проходить чемпіонат світу 2024 з водних видів спорту, український плавець Владислав Бухов сенсаційно виграв золото ЧС-2024 на дистанції 50 метрів вільним стилем!

Українець показав результат 21.44 сек і лише на 0.01 сек випередив срібного призера, яким став фаворит змагань – австралієць Камерон Макевой, який виграв раніше і кваліфікацію, і півфінал.

Владислав Бухов – перший в історії України чемпіон світу на дистанції 50 м вільним стилем 🏆🏆 попереду досвідчених чемпіонів світу та Олімпійських чемпіонів вирвав перемогу 🤯

https://t.co/99KLQyRE32 — Danzo.🇺🇦 (@danzo_fs) February 17, 2024

Це восьма в історії золота медаль для України на ЧС із плавання. І перша нагорода на цій дистанції 50 м/c за всю історію.

Днем раніше Бухов у півфіналі ЧС встановив рекорд України на цій дистанції (21.38 сек).