        Суспільство

        Воїни ССО знищили ворожі позиції та взяли спецпризначенців РФ у полон (відео)

        Федір Олексієв
        18 Серпня 2025 10:49
        Українські оператори ССО успішно зачистили ворожі позиції, взявши у полон декілька російських спецпризначенців.

        Оператори 3-го полку ССО діяли непомітно, підійшовши крізь хащі до бліндажу, де за розвідданими перебувало понад десять російських військових.

        “Ми помітили бліндаж і почули звідти розмови. Відразу відкрили вогонь”, – розповів оператор ССО “Рудя”.

        У результаті бою більшість противників були знищені, а кілька окупантів здалися в полон. Після уточнення координат позицій противника по них також відпрацювали екіпажі дронів-бомберів.


