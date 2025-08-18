Воїни ССО знищили ворожі позиції та взяли спецпризначенців РФ у полон (відео)

У результаті бою більшість противників були знищені, а кілька окупантів здалися в полон. Після уточнення координат позицій противника по них також відпрацювали екіпажі дронів-бомберів.

Оператори 3-го полку ССО діяли непомітно, підійшовши крізь хащі до бліндажу, де за розвідданими перебувало понад десять російських військових.