Воїни ССО знищили ворожі позиції та взяли спецпризначенців РФ у полон (відео)

Українські оператори ССО успішно зачистили ворожі позиції, взявши у полон декілька російських спецпризначенців.
Оператори 3-го полку ССО діяли непомітно, підійшовши крізь хащі до бліндажу, де за розвідданими перебувало понад десять російських військових.
“Ми помітили бліндаж і почули звідти розмови. Відразу відкрили вогонь”, – розповів оператор ССО “Рудя”.
У результаті бою більшість противників були знищені, а кілька окупантів здалися в полон. Після уточнення координат позицій противника по них також відпрацювали екіпажі дронів-бомберів.