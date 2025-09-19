Воїни ССО завдали удару по логістичному хабу 810-ї бригади морської піхоти РФ

Росіяни скинули три авіабомби на Пологівський район Запоріжжя: є поранені

Росія збудувала новий майданчик для запуску дронів лише за 35 кілометрів від кордону з Україною

“810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених”, – зазначили у ССО.

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Курській області.