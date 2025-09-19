Воїни ССО завдали удару по логістичному хабу 810-ї бригади морської піхоти РФ

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Курській області.
Про це повідомило Командування ССО.
Внаслідок удару було уражено:
- базу зберігання матеріальних засобів;
- склади з боєприпасами;
- місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
“810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених”, – зазначили у ССО.