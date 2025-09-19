        Суспільство

        Воїни ССО завдали удару по логістичному хабу 810-ї бригади морської піхоти РФ

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 07:56
        читать на русском →

        У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Курській області.

        Про це повідомило Командування ССО.

        Внаслідок удару було уражено:

        • базу зберігання матеріальних засобів;
        • склади з боєприпасами;
        • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

        “810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених”, – зазначили у ССО.


