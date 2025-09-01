Воїни ГУР уразили два гелікоптери Мі-8 та буксир в окупованому Криму (відео)

Бійці Головного управління розвідки атакували авіабазу російських загарбників у Гвардійському.
Удар по російській авіабазі здійснили бійці спецпідрозділу “Примари”, повідомляє ГУР МО.
“Добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8”, – йдеться у повідомленні.
Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.
Окрім цього, ГУР атакувало буксир БУК-2190 у бухті Севастополя.