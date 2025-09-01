        Суспільство

        Воїни ГУР уразили два гелікоптери Мі-8 та буксир в окупованому Криму (відео)

        Федір Олексієв
        1 Вересня 2025 10:52
        читать на русском →
        Російський гелікопт Мі-8 у прицілі ударного БПЛА / Кадр з відео
        Російський гелікопт Мі-8 у прицілі ударного БПЛА / Кадр з відео

        Бійці Головного управління розвідки атакували авіабазу російських загарбників у Гвардійському.

        Удар по російській авіабазі здійснили бійці спецпідрозділу “Примари”, повідомляє ГУР МО.

        Реклама
        Реклама

        “Добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8”, – йдеться у повідомленні.

        Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

        Окрім цього, ГУР атакувало буксир БУК-2190 у бухті Севастополя.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини