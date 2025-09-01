У Білорусі стартували навчання ОДКБ: до них доєдналися Казахстан, Киргизстан та Таджикистан

Бодікамери у ТЦК, нові умови “єОселі” та БЗВП для студентів: що чекає українців у вересні

Воїни ГУР уразили два гелікоптери Мі-8 та буксир в окупованому Криму (відео)

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

“Добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8”, – йдеться у повідомленні.