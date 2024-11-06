Воїни 47 бригади взяли в полон окупанта з 155 бригади морської піхоти, який був свідком страти українських військових

Воїни 47 окремої механізованої бригади взяли в полон російського окупанта з 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту на території Курщини. За його словами – він був свідком страти воїнів Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі 47 ОМБр.

Піткевич (прізвище окупанта) розпочав свою “кар’єру” у жовтні 2022 року, коли, відбуваючи покарання в російській колонії, підписав контракт із “Вагнером”. Після цього він брав участь у штурмових операціях на Донбасі. У червні 2023 року він приєднався до так званого “походу на Москву”, організованого керівником ПВК “Вагнер”.

Згодом, у червні 2024 року, Піткевич підписав новий контракт і вступив на службу до 155-ї бригади морської піхоти РФ. У серпні бригаду перекинули на Курщину, де він воював як помічник гранатометника.

У вересні, поблизу населеного пункту Глушкове, Піткевич став свідком жахливого військового злочину — страти двох українських військовополонених, яку, за його словами, санкціонував командир підрозділу. Також окупант назвав ім’я командира та виконавців злочину.