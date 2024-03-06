Суспільство

Ворожий удар по Одесі: є загиблі та поранені. Зеленський прокоментував

6 Березня 2024 17:13
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одеса, зеленський, обстріл
Володимир Зеленський / Getty Images

Президент Володимир Зеленський каже, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем’єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також йому відомо про загиблих і поранених внаслідок атаки.

Про це Зеленський повідомив під час візиту до Одеси, передає “Суспільне”.

“Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені”.

Президент нагадав, що Україні потрібна система протиповітряної оборони.

У момент атаки глава держави був з прем’єр-міністром Греції в порту Одеси. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

“Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити морський український шлях і якоъ шкоди зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід”.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.


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