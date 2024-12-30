Кримінал

У Німеччині звинуватили трьох чоловіків у шпигунстві на користь Росії
30 Грудня 2024 19:59
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німеччина, шпигун
Американський солдат на базі у Графенвері / Фото: AFP

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення трьом чоловікам, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії, повідомляє Spiegel.

Згідно з даними слідства, всі обвинувачені мають подвійне громадянство – німецьке та російське. Головним підозрюваним є 40-річний Дітер С. із Байройта. Йому інкримінують шпигунську діяльність, змову для здійснення диверсій, а також спостереження за військовими об’єктами. Спільниками Дітера С. є 38-річний Олександр Дж. та 43-річний Алекс Д.

Слідство стверджує, що підозрювані займалися розвідкою потенційних цілей для диверсій у Баварії. Серед об’єктів, які привертали їхню увагу, були американський військовий полігон у Графенвері, де проходять навчання українські військові, завод зброї неподалік Байройта та вантажна станція в Парсберзі, що використовується для військових перевезень.

За даними прокуратури, ці дії були спрямовані на підрив підтримки України, яку надає Німеччина.


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