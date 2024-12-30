Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в останній день року

У переддень Нового року, 31 грудня, Україна потішить теплою та сухою погодою. Проте вже на початку січня синоптики прогнозують зниження температури в більшості областей.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, вдень 31 грудня стовпчики термометрів покажуть +2…+5 °C, на півдні – до +10 °C. Опадів не очікується через вплив потужного антициклону, який охопить практично всю Європу, включно з Україною.

У Києві останній день року буде сухим, із температурою до +3 °C. Синоптики попереджають про сильний західний вітер, який буде характерний і для перших днів січня.

У ніч на Новий рік температура коливатиметься близько 0 °C, а 1 січня потепліє до +4…+9 °C, на півдні до +11 °C. День обіцяє бути сонячним і без опадів.

2 січня стане ще тепліше, але вже до кінця тижня, з 3–4 січня, в Україні очікується похолодання.