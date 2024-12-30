Бельгія першою в ЄС заборонила одноразові вейпи

Бельгія стала першою країною в ЄС, яка заборонила продаж одноразових електронних сигарет.

Міністр охорони здоров’я Френк Ванденбрук заявив, що дешеві одноразові вейпи сприяють залученню підлітків до куріння та формуванню нікотинової залежності, повідомляє Euronews.

Також міністр звернув увагу на екологічні проблеми: одноразові електронні сигарети виготовляються з пластику і містять акумулятори, що створює додатковий тягар для довкілля.

Бельгія також закликає до суворіших заходів щодо тютюну на рівні ЄС. Уряд країни ще у 2021 році подав до Єврокомісії пропозицію заборонити одноразові вейпи, отримавши дозвіл на це у 2023 році. Франція також отримала схвалення для впровадження подібної заборони.