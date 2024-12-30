Політика

Трамп підтримав Джонсона на переобрання спікером Конгресу
30 Грудня 2024 20:11
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сша, трамп
Спікер Палати представників Майк Джонсон / Фото: Reuters

Чинний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон отримав публічну підтримку Дональда Трампа щодо свого переобрання на цю посаду, незважаючи на критику з боку консервативного крила Республіканської партії.

“Спікер Майк Джонсон — хороша, дуже працьовита, релігійна людина. Він діятиме правильно, і ми продовжимо перемагати,” — написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

У своїй заяві Трамп також розкритикував роботу адміністрації Джо Байдена, назвавши її політику “деструктивною”. Він наголосив, що разом із республіканцями в Конгресі працюватиме над зміною курсу країни.

Палата представників має обрати спікера у п’ятницю після складання присяги новим складом Конгресу.

Тридцять чотири республіканці проголосували проти законопроєкту Джонсона про тимчасове фінансування роботи держустанов у грудні, що спричинило питання про те, чи підтримають деякі з них нове висунення Джонсона на посаду спікера.


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