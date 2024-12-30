Кримінал

Митрополит УПЦ МП Єлисей отримав підозру від СБУ
30 Грудня 2024 19:24
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окупація, сбу, церква
Колишній митрополит Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ МП Олег Іванов / СБУ

Колишній митрополит Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ МП Олег Іванов (Єлисей) під час окупації Харківщини закликав підтримати російські війська та благословив їх на війну проти України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Після захоплення частини території Харківщини на початку повномасштабної війни клірик один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України.

За матеріалами справи, він нав’язував прихожанам прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати російських окупантів.

Крім цього, організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи РФ під час проведення церковних літургій.

А втім, після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов утік разом з російськими окупантами до РФ. Там фігурант регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах.

Йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).


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