Економіка

Ворожі атаки завдали енергетиці збитків на понад 1 мільярд доларів – Галущенко

5 Травня 2024 13:37
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енергетика
Рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. 27 квітня 2024 / Фото ДТЕК

Після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі – досить складна.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати», – зазначив він.

Міністр наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

«Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна», – зазначив міністр, додавши, що наразі завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ (відновлювані джерела енергії, – ред.).

Водночас у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.


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