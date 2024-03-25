Суспільство

Ворожа атака на столицю: пошкоджено багатоповерхівку, є одна постраждала

25 Березня 2024 11:12
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київ, обстріл
Дим у Києві після атаки / Telegram

Уламки ракети впали у Печерському, Солом’янському та Дніпровському районах, зруйновано триповерховий нежитловий будинок в Печерському районі.

Про це повідомляє КМВА.

Попко повідомив, що за попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

“Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються”, – зазначив він.

За даними Кличка, у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці.

“Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці”, – додав він.


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