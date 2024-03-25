Ворожа атака на столицю: пошкоджено багатоповерхівку, є одна постраждала

Уламки ракети впали у Печерському, Солом’янському та Дніпровському районах, зруйновано триповерховий нежитловий будинок в Печерському районі.

Про це повідомляє КМВА.

Попко повідомив, що за попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

“Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються”, – зазначив він.

За даними Кличка, у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці.

“Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці”, – додав він.