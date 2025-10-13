        Суспільство

        Ворожа атака на Одещину: пожежа охопила понад 5 тисяч квадратних метрів складів

        Сергій Бордовський
        13 Жовтня 2025 08:04
        У ніч на 13 жовтня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Наслідки ворожої атаки на Одещині / Фото: ДСНС

        Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони та збиття кількох безпілотників, частина ворожих дронів влучила у цивільні об’єкти.

        «Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 квадратних метрів. Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали», — зазначив Кіпер.

        За попередніми даними, одна людина постраждала. На місці працюють усі служби — тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.


