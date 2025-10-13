Ворожа атака на Одещину: пожежа охопила понад 5 тисяч квадратних метрів складів

У ніч на 13 жовтня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони та збиття кількох безпілотників, частина ворожих дронів влучила у цивільні об’єкти.
«Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 квадратних метрів. Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали», — зазначив Кіпер.
За попередніми даними, одна людина постраждала. На місці працюють усі служби — тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.