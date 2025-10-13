Ворожа атака на Одещину: пожежа охопила понад 5 тисяч квадратних метрів складів

Зеленський про розмови з Трампом і Макроном – пріоритет: ППО, далекобійність і енергетична безпека

Зеленський у Fox News: “Сподіваюся, Трамп зможе зупинити Путіна так само, як він зупинив війну на Близькому Сході”

За попередніми даними, одна людина постраждала. На місці працюють усі служби — тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

«Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 квадратних метрів. Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали», — зазначив Кіпер.

У ніч на 13 жовтня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області.