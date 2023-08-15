Суспільство

Ворожа атака на Львів: пошкоджено також будинки у Ставчанах та Суховолі

15 Серпня 2023 07:44
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ракетні обстріли, лвів

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що, крім Львова, є пошкоджені будинки у Ставчанах і Суховолі.

Про це повідомив Козицький у Телеграм.

“У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали.

Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило”.

Також Козицький повідомив, що невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова, їх загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження транспортних засобів.

Крім того, у Ставчанах пошкоджені 10 будинків, наразі відомо про людей, які зазнали легких травм.

Є пошкоджені будинки і в Суховолі.


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