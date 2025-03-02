Ворог зосереджує зусилля на Покровському, Торецькому та Курському напрямках

Станом на 16:00 2 березня на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Українські захисники тримають оборону та зривають плани російських військ. Найбільш активні бої тривають на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти. Під вогонь артилерії потрапили Тимоновичі (Чернігівщина), Гірки, Кореньок, Петрушівка (Сумщина), а по Лютівці на Харківщині ворог завдав авіаудару.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку поблизу Загризового – українські військові її відбили.

ворог здійснив одну атаку поблизу Загризового – українські військові її відбили. На Лиманському напрямку зафіксовано сім атак противника в районах Нового та Новомихайлівки.

зафіксовано сім атак противника в районах Нового та Новомихайлівки. На Краматорському напрямку українські сили відбили три атаки біля Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного.

українські сили відбили три атаки біля Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку росіяни атакували 12 разів, бої тривають у шести місцях.

росіяни атакували 12 разів, бої тривають у шести місцях. На Покровському напрямку зафіксовано 13 атак. Українські воїни стримують ворога біля Тарасівки, Променя, Покровська, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Андріївки та Улаклів. Авіаудари зазнали Покровськ, Гришине та Леонтовичі.

зафіксовано 13 атак. Українські воїни стримують ворога біля Тарасівки, Променя, Покровська, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Андріївки та Улаклів. Авіаудари зазнали Покровськ, Гришине та Леонтовичі. На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки, але були відкинуті. Авіаудари ворог завдав по Воскресенці та Січневому.

окупанти здійснили чотири атаки, але були відкинуті. Авіаудари ворог завдав по Воскресенці та Січневому. На Гуляйпільському напрямку російські війська завдали авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Приютному. Одна атака ворога в районі Привільного була відбита.

російські війська завдали авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Приютному. Одна атака ворога в районі Привільного була відбита. На Оріхівському напрямку триває бій поблизу Нестерянки.

триває бій поблизу Нестерянки. На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував українські позиції, одне бойове зіткнення триває.

ворог двічі атакував українські позиції, одне бойове зіткнення триває. На Курському напрямку українські захисники відбили 14 атак, ще 8 боїв триває. Ворог також завдав 10 авіаударів, скинувши 17 керованих бомб.

Українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії фронту та у його тилу.