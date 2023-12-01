Ворог випустив по Херсонщині понад 500 снарядів, три людини загинули

За минулу добу, 30 листопада, російські війська 91 раз обстріляли Херсонську область.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни випустили 528 снарядів із мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації. Також ворог застосував БПЛА, з них — сім дронів Shahed.
По місту Херсон загарбники випустили 27 снарядів.
Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів та підприємств у Херсоні та будинок культури у Херсонському районі.
Минулої доби внаслідок російських обстрілів три особи загинули, ще восьмеро – дістали поранення.