Ворог вночі атакував об’єкти інфраструктури кількох регіонів України

Російські війська у ніч на 17 березня атакували безпілотниками об’єкти інфраструктури у низці регіонів України.

У Дніпропетровській області російські дрони вдарили по інфраструктурі Павлограда і Синельникового. В обох районах зараз перебої зі світлом, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще – у Синельниківському. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто. Перебої в електропостачанні є у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах”, – повідомив Лисак.

Також під атакою була Полтавщина, були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі. Про це повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

“Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі”, – написав Когут.