Ворог вдарив по Одещині балістикою: пошкоджено адмінбудівлю

26 червня окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Одещини внаслідок чого було пошкоджено адмінбудівлю.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, Сили оборони півдня України.
“Вночі ворог завдав удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини.
У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали”.
Сили оборони півдня країни повідомили, що вночі окупанти атакували південні регіони.
Так, перший удар росіяни спрямували з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою по Миколаївщині. Внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не ушкоджені.
Другий удар – балістична ракета по Одещині.