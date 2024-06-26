Суспільство

Ворог вдарив по Одещині балістикою: пошкоджено адмінбудівлю
26 Червня 2024 09:24

26 червня окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Одещини внаслідок чого було пошкоджено адмінбудівлю.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, Сили оборони півдня України.

“Вночі ворог завдав удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини.

У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали”.

Сили оборони півдня країни повідомили, що вночі окупанти атакували південні регіони.

Так, перший удар росіяни спрямували з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою по Миколаївщині. Внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не ушкоджені.

Другий удар – балістична ракета по Одещині.


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