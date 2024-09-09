Ворог вдарив по Нікополю, загинула дитина, є поранені 

Внаслідок російських обстрілів міста Нікополь загинула 16-річна дитина та ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку…

Троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості”.

Ще двоє поранених – 74-річний чоловік та 66-річна жінка – отримали допомогу і від госпіталізації відмовилися. Лисак уточнив, що окупанти випустили по Нікополю майже десяток снарядів. У місті є руйнування, зокрема, пошкоджені приватні оселі.