Суспільство

Ворог вдарив по Нікополю, загинула дитина, є поранені 
9 Вересня 2024 11:40
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нікополь, обстріл
Наслідки обстрілу / Telegram

Внаслідок російських обстрілів міста Нікополь загинула 16-річна дитина та ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку…

Троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості”. 

Ще двоє поранених – 74-річний чоловік та 66-річна жінка – отримали допомогу і від госпіталізації відмовилися. Лисак уточнив, що окупанти випустили по Нікополю майже десяток снарядів. У місті є руйнування, зокрема, пошкоджені приватні оселі.


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