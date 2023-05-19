Політика

Ворог просунувся в Мар’їнці – Маляр

19 Травня 2023 20:52
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авдіївка, мар'їнка

На Авдіівському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Але наші бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.

Про це у тг-каналі пише заступник міністра оборони Ганна Маляр.

“У Мар‘їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста – на півночі і півдні”, – зазначила Маляр.

Вона також додала: ворог несе значні втрати на цих напрямках – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється.


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