Ворог просунувся в Мар’їнці – Маляр

На Авдіівському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Але наші бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.

Про це у тг-каналі пише заступник міністра оборони Ганна Маляр.

“У Мар‘їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста – на півночі і півдні”, – зазначила Маляр.

Вона також додала: ворог несе значні втрати на цих напрямках – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється.