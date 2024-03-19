Суспільство

Ворог прослуховує розмови мешканців ТОТ з метою виявлення “нелояльного” населення

19 Березня 2024 17:26
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окупація
Окупанти / Getty Images

Окупанти прослуховують приватні розмови у публічних місцях та по телефону мешканців тимчасово окупованих територій України з метою виявити “нелояльне” населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що ворог збільшив кількість обладнання для прослуховування населення тимчасово окупованих українських територій.

У ЦНС підкреслюють, що мова йде про обладнання для прослуховування телефонних дзвінків і для розмов на вулиці, зокрема – шляхом запису в громадських закладах і на зупинках.

Розмови мешканців ТОТ по телефону окупанти прослуховують в автоматичному режимі за ключовими словами, а також у ручному режимі, якщо мешканці “нелояльні”.

Водночас на Херсонщині РФ вкотре здійснила низку рейдів по житлових домівках, у ході яких окупанти допитували місцевих та перевіряли їхні документи й мобільні телефони.


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