Ворог продовжує обстрілювати Харківщину і намагався йти в наступ у районі Зибиного

Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ.

Минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомив Олег Синєгубов.

У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні.

На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Протягом минулої доби 30 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 158 піротехніків та 58 одиниць техніки. Ними обстежено та очищено територію загальною площею понад 10 га, вилучено та знешкоджено 2241 вибухонебезпечний предмет.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення, а також перевірка приватного житлового сектору у Харківському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Так піротехніки за минулий день обстежили біля понад 4 км ліній електропередач та 2,3 км автомобільних доріг.