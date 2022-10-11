Політика

Ворог продовжує атакувати Україну високоточною зброєю

11 Жовтня 2022 10:45
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війна

Близько 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101/Х-555, повідомляє командування ПС ЗСУ.

Близько 9.00 чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування «Південь».

До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України.

Зафіксовано повторні пуски.

Наразі відомо про сбиті ракети і дрони-камікадзе у Хмельницькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях.


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