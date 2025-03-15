Ворог посилює тиск: 81 бій з початку доби, Сили оборони стримують атаки на всіх напрямках

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських військ, не дозволяючи їм просуватися вглиб території країни. Станом на 16:00 15 березня відбулося 81 бойове зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні під ворожим вогнем опинилися населені пункти Чернігівської та Сумської областей, зокрема Медведівка, Карповичі, Янжулівка, Вовківка, Рожковичі, Комарівка, Баранівка, Шалигине та Дмитрівка. На Харківському напрямку відбулося чотири бої біля Вовчанська, один з них триває. На Куп’янському напрямку російські війська намагаються прорвати оборону в районі Загризового – боєзіткнення не припиняється.

На Лиманському напрямку загарбники протягом дня здійснили десять атак поблизу Балки Журавки, Іванівки, Ямполівки та Григорівки, два бої тривають досі. На Сіверському напрямку українські воїни відбили штурм у районі Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку противник спробував просунутися біля Оріхово-Василівки, але був зупинений.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили вісім штурмів ворога в районах Торецька та Дружби, чотири бої ще тривають. На Покровському напрямку противник намагався прорвати оборону 21 раз у районах Сухої Балки, Олександрополя, Новоторецького, Єлизаветівки, Свиридонівки, Променя, Сергіївки, Котлиного, Успенівки, Надіївки та Андріївки. Сили оборони відбили 20 атак, один бій досі триває.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону біля Розливу, три бої ще тривають. На Гуляйпільському напрямку тривають бої в районі Новополя, противник за підтримки штурмової авіації також обстріляв Гуляйполе некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири атаки, які завершилися для нього втратами. На Курському напрямку відбулося 11 боєзіткнень, три з них ще тривають. Противник завдав 21 авіаудар, скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 150 обстрілів наших позицій і населених пунктів.

На інших напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Сили оборони продовжують тримати позиції та знищувати ворога.