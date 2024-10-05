Політика

Ворог перекидає додаткові сили на Оріхівський на Роботинський напрямки
5 Жовтня 2024 19:37
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війна, Запорізька область
Ілюстративне фото / Фото 56 ОМПБР

Російська окупаційна армія проводить підготовку до нових штурмових дій на Оріхівському і Роботинському напрямках у Запорізькій області, щоб взяти під вогневий контроль логістичні шляхи на схід.

Про це свідчать дані розвідки, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.

“Ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, ймовірно, активізує нові штурми”, – зазначив він.

Прорив українських позицій на цьому напрямку, за словами Волошина, загрожує тим, що ворог зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони стримують наступ російської окупаційної армії на Донецьку область і південну частину Запорізької області.

“Якщо тут буде якийсь прорив, то противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, там, де наші Сили оборони тримають і Донецьку область, і південну частину Запорізької області.

За даними нашої розвідки, під Оріховим і Роботиним, зокрема, готуються нові штурмові групи, ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогносцировку, розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, активізує нові штурмові дії”, – сказав речник Сил оборони Півдня.

Волошин додав, що упродовж минулої доби 4 жовтня у Запорізькій області ворог здійснив 300 обстрілів позицій українських бійців та 400 разів обстріляв населені пункти.


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