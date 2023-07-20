Суспільство

Ворог перебуває у напівоточенні у Бахмуті – Сирський

20 Липня 2023 10:19
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бахмут, сирський

Командувач Сухопутних військ зазначив – “цим просто не можна не скористатися”.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів у інтерв’ю “BBC News Україна”.

Сирський переконаний, що на цей час створені всі умови для того, щоб деокупувати Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами.”Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися”, – зауважив командувач Сухопутних військ.


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